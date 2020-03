Phishingaanval zorgt voor datalek bij Ierse onderwijsraad

Een phishingaanval heeft voor een datalek bij de Ierse onderwijsraad gezorgd door inkomende e-mails automatisch naar de aanvallers door te sturen. Meer dan 320 e-mails kwam zo in handen van de aanvallers, waaronder twee spreadsheets met de gegevens van zo'n 9800 leraren.

Volgens The Teaching Council werd er onlangs een phishingmail naar een aantal medewerkers gestuurd. Deze phishingmail voerde een script uit dat bij de e-mailaccounts in kwestie een doorstuurregel instelde. Hierdoor werden alle inkomende berichten voor deze e-mailaccounts automatisch doorgestuurd naar een Gmail-adres van de aanvallers. Het ging in totaal om 323 doorgestuurde e-mailberichten.

Ook twee spreadsheets bleken te zijn doorgestuurd, met de registratiegegevens van bijna 9800 leraren, waaronder namen, adresgegevens en de Ierse tegenhanger van het Burgerservicenummer. Alle getroffen leraren zijn geïnformeerd en gevraagd om alert op eventueel misbruik te zijn. Daarnaast is het datalek bij de Ierse privacytoezichthouder gemeld.