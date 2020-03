Nederland voor verplichte "hacktest" van Europese banken

Nederland is voorstander van een verplichte "hacktest" van Europese banken door ethische hackers. Dat heeft minister Hoekstra van Financiën in een brief aan de Tweede Kamer laten weten. De Europese Commissie had EU-landen naar ideeën gevraagd om de cyberweerbaarheid van banken te versterken.

De Nederlandse inbreng benoemt verschillende maatregelen die kunnen worden genomen. Zo is het normaliseren en delen van rapportages over cyberincidenten volgens Hoekstra van belang. "Ook dragen eisen omtrent toetsen van cyberweerbaarheid door instellingen, waaronder verplichte deelname aan hacktesten door ethische hackers, bij aan versterking van de weerbaarheid", merkt de minister op.

Als basis voor de penetratietests zou van het "TIBER-EU framework" gebruik moeten worden gemaakt. TIBER, ontwikkeld door de Europese Centrale Bank (ECB), staat voor Threat Intelligence-based Ethical Red Teaming en moet de Europese aanpak voor het simuleren van aanvallen "harmoniseren". Via de test kunnen banken en financiële instellingen kijken hoe goed ze zijn voorbereid om aanvallen te detecteren, te voorkomen en op te reageren. Daarbij worden niet alleen de systemen getest, maar ook zaken als mensen en processen.

Verder vindt Hoekstra dat er aandacht moet worden besteed aan maatregelen om de risico's te beperken die kunnen ontstaan in geval van uitbesteding door financiële instellingen, zeker waar sprake is van grote leveranciers met een concentratierisico.