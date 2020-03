Amerikaanse bedrijven monitoren toetsaanslagen thuiswerkers

Verschillende Amerikaanse bedrijven monitoren de toetsaanslagen van thuiswerkers en welke websites ze bezoeken, om zo te voorkomen dat personeel misbruik van de huidige situatie maakt. Verschillende aanbieders van surveillancesoftware verklaren tegenover persbureau Bloomberg dat de vraag naar hun oplossingen de afgelopen weken sterk is toegenomen.

"Ze proberen hun medewerkers thuis te laten werken, maar tegelijkertijd de veiligheid en productiviteit op peil te houden", zegt Brad Miller, ceo van surveillancesoftwarebedrijf InterGuard. Eén van de bedrijven die medewerkers in de gaten houdt is de bank Axos Financial. Volgens een woordvoerder van het bedrijf zorgt de monitoring van thuiswerkers ervoor dat ze aan de kwaliteit- en productiviteitsstandaarden voldoen die van alle medewerkers worden verwacht. Wanneer medewerkers hun dagelijkse taken niet uitvoeren kunnen ze worden ontslagen.

De software kan bedrijven ook waarschuwen als personeel verdacht gedrag vertoont. Zo geeft InterGuard bijvoorbeeld een waarschuwing wanneer iemand een vertrouwelijke klantenlijst en een c.v. print. Een mogelijke aanwijzing dat iemand ergens anders gaat werken en klanten misschien meeneemt. Niet alle bedrijven maken gebruik van specifieke monitoringssoftware. Sommige organisaties vragen hun thuiswerkers om de hele dag in een videogesprek ingelogd te blijven.

Volgens Eli Sutton van Teramind, dat monitoringssoftware ontwikkelt, hebben bedrijven die zich zoveel zorgen over de acties van hun personeel maken een ander probleem. "Het gaat niet om het bespioneren van de gebruiker. Als je ze hebt aangenomen zou je ze moeten vertrouwen. Als je dat niet doet hebben ze geen reden om onderdeel van de organisatie te zijn." Het artikel van Bloomberg zorgde voor honderden reacties op Hacker News waar mensen laten weten of en hoe ze gemonitord worden.