Zoom lekt foto's en e-mailadressen gebruikers aan onbekenden

Videoconferentiesoftware Zoom heeft van duizenden gebruikers hun naam, e-mailadres en profielfoto aan andere gebruikers van het platform gelekt die elkaar niet kennen. Het probleem wordt veroorzaakt door de "Company Directory" instelling van Zoom, die automatisch mensen aan de contactenlijst van de gebruiker toevoegt die zich met een e-mailadres met hetzelfde domein hebben aangemeld.

Onlangs maakte een XS4ALL-klant op Twitter nog melding dat Zoom alle XS4ALL-gebruikers als haar bedrijfscontacten beschouwde. Zoom dacht dat alle mensen die zich met een @xs4all.nl-mailadres hadden aangemeld onderdeel van hetzelfde bedrijf zijn. Vervolgens krijgen deze gebruikers van elkaar de profielfoto, naam en e-mailadres te zien. Alleen voor publiek gebruikte domeinen, zoals bijvoorbeeld gmail.com, yahoo.com en hotmail.com, maakt Zoom standaard een uitzondering.

In het geval van de Nederlandse domeinen xs4all.nl, dds.nl en quicknet.nl is dat niet het geval en worden gebruikers, zodra ze zich met een e-mailadres van deze domeinen aanmelden, als medewerkers van hetzelfde "bedrijf" gezien. Zoom laat in een verklaring tegenover Vice Magazine weten dat gebruikers een verzoek kunnen indienen om domeinen uit de Company Directory te laten verwijderen.