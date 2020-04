Microsoft stelt uitschakelen van TLS 1.0 en 1.1 uit wegens corona

Microsoft heeft besloten om het uitschakelen van TLS-versies 1.0 en 1.1 in Internet Explorer, Edge en Chromium Edge vanwege de uitbraak van het coronavirus uit te stellen. Dat heeft het techbedrijf bekendgemaakt. Het TLS-protocol wordt gebruikt voor het opzetten van een beveiligde verbinding tussen websites en bezoekers. TLS 1.0 en 1.1 zijn kwetsbaar voor verschillende aanvallen zoals BEAST, CRIME en POODLE.

Microsoft was dan ook van plan om de ondersteuning van deze oude TLS-versies in de eerste helft van dit jaar uit te schakelen. Vanwege de corona-uitbraak is dit plan nu gewijzigd. Voor Chromium Edge zal de TLS-support op zijn vroegst met de lancering van Chromium Edge 84 in juli worden uitgeschakeld. Bij Internet Explorer en de oude versie van Edge zal dit op 8 september plaatsvinden. Toch raadt Microsoft alle organisaties aan om te stoppen met het gebruik van TLS 1.0 en 1.1 en naar een nieuwere versie over te stappen.

Begin maart besloot Mozilla om met de lancering van Firefox 74 de ondersteuning van de oude TLS-versies uit te schakelen, maar kwam hier later op terug. Verschillende overheidssites met informatie over het coronavirus bleken namelijk nog van TLS 1.0 of 1.1 gebruik te maken. Daarop werd de ondersteuning van deze TLS-versies weer in Firefox ingeschakeld.