Google dicht meerdere beveiligingslekken in Chrome

Google heeft een update voor Chrome uitgebracht die meerdere kwetsbaarheden in de browser verhelpt. Het is de eerste Chrome-update nadat het techbedrijf wegens de corona-uitbraak een pauze van nieuwe versies aankondigde. Dit vanwege aangepaste werkschema's van de Chrome-ontwikkelaars.

Chrome 80.0.3987.162 voor Linux, Mac en Windows verhelpt acht kwetsbaarheden, waarvan er drie door externe onderzoekers aan Google waren gerapporteerd. Het gaat om beveiligingslekken in de onderdelen van Chrome die verantwoordelijk zijn voor het verwerken van media en webaudio. De ernst van deze lekken is door Google als "high" bestempeld.

Het gaat in dit geval om beveiligingslekken waardoor een aanvaller code binnen de context van de browser had kunnen uitvoeren. Het is dan mogelijk om bijvoorbeeld data van andere websites te lezen of aan te passen. Ook kwetsbaarheden om uit de Chrome-sandbox te ontsnappen vallen hieronder. Updaten naar Chrome 80.0.3987.162 zal op de meeste systemen automatisch gebeuren.

Volgens StatCounter heeft Google Chrome op de desktop een wereldwijd marktaandeel van 70 procent. In Nederland zouden zes op de tien desktopgebruikers via Chrome browsen.