Sterke toename aantal slachtoffers WhatsAppfraude in maart

Vorige maand is het aantal slachtoffers van WhatsAppfraude in Nederland sterk toegenomen ten opzichte van de eerste twee maanden van dit jaar, zo laat de Fraudehelpdesk aan Security.NL weten. Het is onduidelijk of het advies om zoveel mogelijk thuis te blijven iets met de stijging te maken heeft.

Bij WhatsApp-fraude doen oplichters zich voor als een bekende van het slachtoffer en vragen vervolgens om geld. In maart was er sprake van bijna een verdubbeling van het aantal slachtoffers en het schadebedrag ten opzichte van de eerste twee maanden van dit jaar. In januari en februari lieten in totaal 1079 mensen aan de Fraudehelpdesk weten dat er was geprobeerd om ze via WhatsApp op te lichten. Bij 118 mensen wisten oplichters ook daadwerkelijk geld af te troggelen. Het ging om een totaal bedrag van bijna 349.000 euro, wat neerkomt op een gemiddeld schadebedrag van zo'n 3.000 euro per slachtoffer.

Zowel het aantal slachtoffers als het schadebedrag liet in maart een sterke stijging zien. Vorige maand kwamen er namelijk bijna 800 meldingen bij dat er was geprobeerd om WhatsAppfraude te plegen. Het aantal daadwerkelijke slachtoffers steeg met meer dan honderd naar 224. De 106 in maart gemaakte slachtoffers werden voor een bedrag van 336.000 euro opgelicht, wat neerkomt op een gemiddeld schadebedrag van zo'n 3200 euro per slachtoffer.

Een verklaring voor de stijging kan de Fraudehelpdesk niet geven. Wel merkt een woordvoerster op dat mensen sinds vorige maand vanwege de coronamaatregelen veel thuis zitten en minder persoonlijk contact met familie en vrienden hebben. In plaats daarvan wordt er juist meer via bijvoorbeeld WhatsApp gecommuniceerd. Gisteren kwam ook de politie met een waarschuwing voor WhatsApp-fraude, dat inmiddels "schering en inslag" is.

Vorig jaar maakten meer dan 2600 mensen melding bij de Fraudehelpdesk dat er was geprobeerd om ze via WhatsApp op te lichten. 353 mensen maakten ook daadwerkelijk geld over naar de oplichters. In totaal ging het om 1 miljoen euro. Als de huidige trend zich doorzet zal zowel het aantal slachtoffers als het schadebedrag dit jaar veel hoger uitvallen. Daarbij moet worden opgemerkt dat het hier alleen gaat om meldingen van slachtoffers bij de Fraudehelpdesk. Cijfers van de politie zijn hierin niet meegenomen. Daarnaast zijn er ook slachtoffers die helemaal geen melding maken.