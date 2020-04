Cloudflare kondigt vpn-dienst Warp voor macOS en Windows aan

Internetbedrijf Cloudflare heeft vandaag vpn-dienst Warp, die vorig jaar voor Android en iOS verscheen, nu ook voor macOS en Windows aangekondigd. Warp maakt gebruik van het op UDP-gebaseerde WireGuard vpn-protocol. UDP is een eenvoudiger protocol dan het TCP-protocol dat normaliter voor het laden van websites wordt gebruikt. TCP is echter betrouwbaarder en zal een niet afgeleverd pakket opnieuw versturen.

Bij UPD is dit niet het geval. Toch is dit geen probleem, aldus Cloudflare. Warp verstuurt namelijk UDP-pakketten waar de volledige TCP-pakketten in zitten. In de door WireGuard versleutelde payload bevindt zich een complete TCP-header met alle informatie om de data betrouwbaar af te leveren. De manier waarop Warp is ontwikkeld zou ervoor moeten zorgen dat gebruikers sneller kunnen browsen.

Net als bij de mobiele versie zal ook de standaardversie van Warp voor macOs en Windows gratis zijn. Naast de gratis versie is er ook Warp Plus dat een hogere snelheid biedt. Binnenkort zal Cloudflare uitnodigingen versturen om aan de betatest van Warp voor macOS en Windows deel te nemen. Zodra de macOS- en Windows-clients zijn uitgebracht is Cloudflare van plan om een Linux-versie te ontwikkelen.