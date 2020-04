Onderzoekers beloven privacyvriendelijke bluetooth traceer-app

Een initiatief van 130 Europese onderzoekers werkt aan een privacyvriendelijke bluetooth traceer-app om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Pan-European Privacy-Preserving Proximity Tracing (PEPP-PT), zoals het initiatief zichzelf noemt, hoopt deze week een technisch platform gereed te hebben dat als basis voor smartphone-apps kan dienen. De eerste apps die van het platform gebruikmaken zouden halverwege april kunnen verschijnen, zo meldt persbureau Reuters.

De PEPP-PT-app zorgt ervoor dat de telefoon een anonieme identifier uitzendt die niet naar een gebruiker is te herleiden. Zodra gebruikers van de app bij elkaar komen wordt de identifier opgeslagen. "Geen geolocatiegegevens, geen persoonlijke informatie of andere data worden opgeslagen waarmee de gebruiker zou zijn te identificeren. Deze anonieme nabijheidsgeschiedenis is door niemand te bekijken, zelfs niet door gebruiker van de telefoon. Oudere gebeurtenissen in de nabijheidsgeschiedenis worden verwijderd zodra ze epidemiologisch niet meer belangrijk zijn", aldus de uitleg van PEPP-PT.

Wanneer een gebruiker met corona besmet blijkt te zijn zullen de gezondheidsautoriteiten hem of haar benaderen en een code verstrekken. De gebruiker kan met deze code vrijwillig informatie aan een vertrouwde partij verstrekken die gebruikers kan waarschuwen die in aanraking met de besmette persoon zijn gekomen. Aangezien de geschiedenis van de besmette gebruiker anonieme identifiers bevat kent niemand elkaars identiteit. Volgens de onderzoekers voldoet PEPP-PT aan de AVG. Om effectief te zijn zou de app door 60 procent van de bevolking moeten worden gebruikt. Personen zonder smartphone zouden bluetooth-armbanden kunnen gebruiken.