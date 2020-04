Tiener krijgt jeugddetentie en taakstraf voor phishingaanvallen

Een 17-jarige man uit Huizen die samen met een handlanger phishingaanvallen tegen Marktplaatsgebruikers uitvoerde en zo meer dan 60.000 euro wist te stelen is veroordeeld tot negen maanden jeugddetentie, waarvan zeven maanden voorwaardelijk, en een taakstraf van 200 uur.

De mannen deden zich op Marktplaats voor als potentiële koper. Ze vroegen verkopers op de website om via een betaalverzoek één cent over te maken om hun betrouwbaarheid vast te kunnen stellen. Het betaalverzoek dat de mannen verstuurde wees naar een phishingsite. Daar werden allerlei gegevens gevraagd, zoals gebruikersnaam en het wachtwoord van de bankrekening, het bankpasnummer en de vervaldatum van de bankpas.

Met deze gegevens konden de mannen op de rekening van hun slachtoffers inloggen en transacties uitvoeren. In enkele gevallen werd een geldbedrag overgemaakt naar de bankrekening van katvangers en in diverse andere gevallen verplaatste de koper een geldbedrag van de spaarrekening van slachtoffers naar hun betaalrekening.

"Hierbij werd gedaan alsof de koper een geldbedrag van zijn eigen rekening had overgemaakt naar de rekening van de aangever. In dit geval vertelde de koper de aangever dat hij per ongeluk een te groot geldbedrag had overgemaakt, waarna hij de aangever vroeg om het te veel overgemaakte geld terug te storten. Als de aangever voldeed aan dit verzoek, maakte de aangever in werkelijkheid zijn of haar eigen spaargeld over naar de koper", zo laat de rechter in het vonnis weten.

Wanneer slachtoffers het "terugbetalen" weigerden werd er gedreigd met zware mishandeling, verkrachting en brandstichting. De 17-jarige man werd hiervan door de rechter vrijgesproken. Zijn 20-jarige handlanger werd hier wel schuldig aan bevonden. De mannen wisten van 31 ING-klanten de inloggegevens te stelen en op hun rekeningen in te loggen. Bij negen mensen werd er ook geld van de rekening gestolen.

"Verdachten hebben met deze handelswijze schade toegebracht aan een groot aantal slachtoffers, waarbij zij hen meer dan 60.000 euro afhandig hebben gemaakt. De slachtoffers hebben daarnaast ook meerdere essentiële persoons- en bankgegevens ter beschikking gesteld, met als gevolg dat zij niet zullen weten of en naar wie deze gegevens nog meer verspreid zijn. Verdachten hebben geen enkel respect getoond voor het eigendom en de privacy van anderen, en hebben hun eigen geldelijk gewin vooropgesteld", aldus de rechter.

Naast de jeugddetentie en taakstraf legde de rechter ook bijzondere voorwaarden op. Zo moet de man op elk moment meewerken aan het steekproefsgewijs laten controleren van zijn digitale gegevensdragers, bijvoorbeeld door het geven van de benodigde wachtwoorden. De 20-jarige handlanger van de tiener werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van twintig maanden, waarvan acht maanden voorwaardelijk.