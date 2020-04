Google gebruikt locatiedata om impact coronamaatregelen te meten

Geaggregeerde geanomimiseerde data. In Jip-en-Janneketaal, turven dus: X Gebruikers op locatie A, Y gebruikers op locatie B.



Het zijn ... op zich ... locatiedata van gebruikers. Als er een op een locatie is, is het zelfs nog voorwaardelijk een persoonsgegeven (bij 100 of meer gaat die vlieger niet op). Maar ik heb de neiging om dit, vooral omdat het om drukke plaatsen gaat en het dus heel eenvoudig is een drempel in te bouwen welke aantallen je wel of niet doorgeeft (minimaal X/(m)2), dit voorwaardelijk niet als een persoonsgegeven te beschouwen.



Wel kan het natuurlijk niet zo zijn dat de locatiegegevens per se ingeschakeld moeten worden, althans niet tenzij daadwerkelijk deze ingeschakeld kunnen worden exclusief voor deze tellers en na afloop volautomatisch weer uitgeschakeld worden.