Facebook deelt locatiegegevens gebruikers met onderzoekers

Facebook heeft locatiegegevens van gebruikers gedeeld met onderzoekers die de verspreiding van het coronavirus in kaart brengen. Het COVID-19 Mobility Data Network wil beleidsmakers informeren over de effectiviteit van allerlei ingestelde coronamaatregelen.

Het team bestaat uit epidemiologen van verschillende universiteiten wereldwijd, in samenwerking met techbedrijven waaronder Facebook. De onderzoekers maken gebruik van "anonieme, geaggregeerde datasets, afkomstig van online diensten". Het gaat daarbij ook om gegevens van Facebookgebruikers. De onderzoekers merken op dat de onderliggende datasets niet met overheden, derde partijen of het grote publiek worden gedeeld.

Wel ontvangen gezondheidsfunctionarissen dagelijks rapportages en hulp bij de interpretatie en verdere analyses. De aangeleverde data moet functionarissen inzicht in de effectiviteit van publieke oproepen, social distancing en andere strategie├źn geven. Zo wordt er informatie verstrekt over de gemiddelde afstand die inwoners van een stad afleggen en het aantal inwoners dat in een straal van zeshonderd meter van de eigen woning blijft, zo meldt persbureau Reuters.