Politie Zeeland start onderzoek onder slachtoffers cybercrime

De politie Zeeland is een onderzoek gestart onder slachtoffers van cybercrime. Met het onderzoek wil de politie meer inzicht krijgen in de behoeften van cybercrimeslachtoffers op het gebied van ondersteuning, informatie en bescherming en de verwachtingen die slachtoffers van de politie hebben.

De enquête is onderdeel van de afstudeeropdracht van een student HBO-rechten naar de bejegening van cybercrimeslachtoffers in het strafproces binnen de politie-eenheid Zeeland - West-Brabant. "De resultaten worden gebruikt voor het verbeteren van het slachtofferbeleid", zo laat de politie Zeeland via Twitter weten.

Deelnemers aan het onderzoek wordt onder andere gevraagd naar het soort cybercrime waar ze slachtoffer van zijn geworden en de gevolgen die dit had, bijvoorbeeld emotioneel, psychologisch, op financieel gebied of andere gebieden. Ook kunnen slachtoffers laten weten waar ze behoefte aan hadden, zoals informatie over de rechten als slachtoffer.

De enquête richt zich ook op het handelen van de politie. Het gaat dan om zaken als terugkoppeling over de zaak, kennis van het cyberdelict, behandeling van het slachtoffer, het toelichten van de rechten van het slachtoffer en het informeren over zaken als slachtofferhulp.