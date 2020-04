Facebook deelt nieuwe geaggregeerde data met gezondheidsonderzoekers

Facebook heeft nieuwe geaggregeerde data afkomstig van gebruikers beschikbaar gesteld voor onderzoekers die zich met de bestrijding van het coronavirus bezighouden. Daarnaast krijgen Amerikaanse Facebookgebruikers de vraag of ze aan een onderzoek van de Carnegie Mellon Universiteit over corona willen meedoen. Via dit onderzoek kunnen gebruikers onder andere ziektesymptomen doorgeven.

Met de gegevens moeten onderzoekers meer inzicht krijgen in de manier waarop het virus zich verspreidt, aldus Facebook. Het techbedrijf deelde eerder al allerlei "geaggregeerde data" van gebruikers met onderzoekers en non-profitorganisaties. Het ging dan met name om gegevens die de bewegingen van de bevolking in kaart brachten. Facebook heeft nu drie nieuwe type datasets voor onderzoekers beschikbaar gesteld, zo laat het techbedrijf weten.

Het gaat om "co-locatiekaarten" die de kans tonen dat personen in één gebied in contact met personen in een ander gebied komen. Deze kaarten kunnen laten zien waar nieuwe coronagevallen zullen verschijnen, aldus het techbedrijf. De tweede nieuwe kaartsoort toont bewegingspatronen op regionaal niveau. Deze kaarten laten zien of mensen thuis blijven of allerlei gebieden in hun stad bezoeken. Op deze manier kan worden gekeken of preventieve maatregelen de juiste kant opgaan.

Als laatste is er de "social connectedness index". De index toont vriendschappen tussen gebruikers in verschillende staten en landen. Dit kan epidemiologen helpen bij het voorspellen van hoe snel het coronavirus zich verspreidt en welke gebieden het zwaarst zijn getroffen. Facebook merkt op dat het aanvullende stappen heeft genomen om de identiteit van gebruikers te verbergen. Zo laten de beschikbaar gestelde datasets alleen informatie op stads- of landniveau zien en niet de bewegingspatronen van individuele gebruikers.

Onderzoek

Daarnaast krijgen sommige Amerikaanse Facebookgebruikers het verzoek om aan een enquête van de Carnegie Mellon Universiteit mee te doen. De resultaten moeten nieuwe inzichten geven hoe erop de coronacrisis moet worden gereageerd. Het gaat onder andere om "heat maps" van mensen die zelf ziektesymptomen hebben doorgegeven. Wanneer de resultaten bruikbaar zijn zal Facebook soortgelijke onderzoeken ook in andere delen van de wereld beschikbaar stellen.

Facebook laat aanvullend weten dat de universiteit de individuele onderzoeksresultaten niet met Facebook zal delen en Facebook niet aan de onderzoekers zal laten weten wie gebruikers zijn. In plaats daarvan deelt Facebook een willekeurig id-nummer dat de universiteit terugstuurt wanneer iemand een enquête heeft ingevuld. Op deze manier zouden ingevulde enquêtes niet aan gebruikers zijn te herleiden.