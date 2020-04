Kabinet gaat verplicht installeren van contact-tracing app onderzoeken

Het kabinet gaat onderzoeken of burgers verplicht een contact-tracing app op hun smartphone moeten installeren die bijhoudt met wie ze in contact zijn gekomen en een waarschuwing kan geven als één van deze contacten met corona besmet is geraakt. Dat lieten premier Rutte en minister De Jonge vanavond tijdens een persconferentie over de coronacrisis weten.

Het kabinet wil twee apps gaan inzetten om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De eerste applicatie is een zogeheten contact-tracing app, die onder andere in Singapore wordt gebruikt. Deze app houdt via bluetooth bij met welke personen de gebruiker in contact is gekomen. Raakt de gebruiker met corona besmet, dan zullen alle contacten een bericht krijgen met het verzoek om binnen te blijven en een tweede app te downloaden. Via deze app kunnen gebruikers contact houden met een dokter en hun situatie doorgeven.

"Bij een intensiever testbeleid hoort ook een intensiever contactonderzoek. We zien dat technologie daarbij behulpzaam kan zijn", aldus De Jonge. "Het is testen, traceren en vervolgens van huis uit rapporteren. Maar ik zeg er ook meteen bij dat dit alleen kan als we heel zorgvuldig omgaan met privacy. Dit kan alleen met vertrouwen van de samenleving en dat vraagt een nauwkeurige verdere uitwerking", merkte de minister op. Onlangs kondigde het Duitse Heinrich Hertz Instituut (HHI) een privacyvriendelijke tracing-app aan en kwamen 130 onderzoekers met de Pan-European Privacy-Preserving Proximity Tracing (PEPP-PT) app die ook op basis van bluetooth werkt.

De twee apps die De Jonge aankondigde vormen de kern van het nieuwe testbeleid van het kabinet en moeten werkzaamheden die nu door de GGD worden uitgevoerd waar mogelijk vervangen. Op de vraag welke instanties bij de data kunnen liet De Jonge weten: "In beginsel natuurlijk geen. Dat is nu juist wat je niet wilt. Je wilt niet dat er anderen over je medische data kunnen beschikken tenzij het gaat over die tweede app die ik noem, tenzij het gaat om medische gegevens waarvan je zelf de opdracht hebt gegeven dat een ziekenhuis daarin mee kan kijken."

De minister kreeg ook de vraag of burgers de contact-tracing app verplicht moeten gaan installeren. Volgens De Jonge is het noodzakelijk dat heel erg veel mensen de app gaan gebruiken. "Dat is nodig. Of het daarvoor nodig is dat je dat ook verplicht is iets om de komende tijd te verkennen. Ik zou het nu al te vroeg vinden om daar een antwoord op te geven. Wat nodig is als je dat hele intensieve testbeleid gaat voeren en als je dat ook wilt gebruiken om mogelijkerwijs nog preciezer te zijn in welke maatregelen je treft, dan zul je wel moeten zorgen dat heel erg veel mensen dat gaan gebruiken."

Ook Rutte liet zich uit over het verplicht installeren van de smartphone-app. "Eén van de dingen waar we naar kijken is moet je het iedereen verplichten of moeten heel veel mensen het doen. Ga je verplichten of is het iets dat je doet op basis van heel veel mensen doen het en daarmee is dat voldoende. Dat gaan we nu allemaal in kaart brengen bij het onderzoek dat gaat plaatsvinden. Maar we houden de optie open omdat we simpelweg de luxe niet op dit moment hebben om opties af te sluiten. Maar bij elke optie die we dan bekijken is cruciaal dat je de privacy in acht neemt."