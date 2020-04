Mozilla dicht meerdere beveiligingslekken in Firefox

Er is een nieuwe versie van Firefox verschenen die meerdere kwetsbaarheden in de browser verhelpt, waaronder een beveiligingslek dat ontstond wanneer 32-bit versies een afbeelding van 4 gigabyte groot verwerkten. Vorige week kwam Firefox nog met een update voor twee kritieke beveiligingslekken in Firefox 74 die actief werden aangevallen.

Nu is Firefox 75 verschenen, die zes kwetsbaarheden in de browser oplost. Geen van de kwetsbaarheden is door Mozilla als kritiek bestempeld. In plaats daarvan is de impact als maximaal "High" beoordeeld. In dit geval kan een kwaadaardige website gevoelige data van andere geopende websites stelen of data in deze websites injecteren, waarbij alleen het openen van de kwaadaardige website volstaat.

Bij kritieke kwetsbaarheden is het mogelijk om code op het systeem van de gebruiker uit te voeren. Bij drie van de nu verholpen beveiligingslekken zou dat volgens Mozilla in theorie mogelijk zijn, maar is dit niet meteen aangetoond. Daarom zijn de kwetsbaarheden lager ingeschaald. Het gaat onder andere om een lek dat zich voordeed bij 32-bit versies van Firefox die een 4 gigabyte grote afbeelding kregen te verwerken.

Daarnaast was er een probleem met de wachtwoordgenerator van Firefox. Wanneer gebruikers in een Private Browsing-venster een website bezochten en Firefox een wachtwoord lieten genereren, en later via een ander Private Browsing-venster de website opnieuw bezochten en opnieuw een wachtwoord lieten genereren, werd hetzelfde wachtwoord gegenereerd.

Updaten naar Firefox 75 kan via de automatische updatefunctie van de browser en Mozilla.org.