Privacy First stapt bij verplichte corona contact-tracing app naar rechter

Wanneer de overheid het installeren van een corona contact-tracing app verplicht stelt zal Privacy First naar de rechter stappen, zo heeft de stichting aangekondigd. Ook de Autoriteit Persoonsgegevens waarschuwt voor "Chinese toestanden". Aanleiding is de aankondiging van het kabinet dat het apps wil gaan inzetten om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan en zal onderzoeken of de installatie hiervan verplicht wordt gesteld.

Volgens Privacy First kunnen dergelijke apps leiden tot talloze onterechte verdenkingen, stigmatisering, onnodige onrust en paniek. "Zelfs "geanonimiseerd" kunnen de gegevens uit dergelijke apps via koppeling alsnog tot individuele personen herleid worden. Bij grootschalig gebruik leidt dit tot een surveillancemaatschappij waarin iedereen geobserveerd en geregistreerd wordt en men zich voortdurend gemonitord waant, met een maatschappelijk chilling effect tot gevolg", zegt directeur Vincent Böhre.

Hij is bang dat verzamelde gegevens voor meerdere doelen zullen worden gebruikt en vreest ook misbruik door bedrijven en overheden. Privacy First wil dat het gebruik van "corona apps" dan ook volledig anoniem en op geheel vrijwillige basis plaatsvindt. "Met individuele toestemming vooraf zonder enige vorm van druk, volledig geïnformeerd en voor een legitiem, specifiek doel", merkt Böhre op. Wanneer hier niet aan wordt voldaan zal Privacy First dit bij de rechter aanvechten.

"Chinese toestanden"

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) stelt dat de voorgestelde apps alleen zijn toegestaan wanneer de privacy volledig is gewaarborgd. Iets waar de toezichthouder naar eigen zeggen scherp op zal gaan letten. "We willen namelijk niet over een paar maanden wakker worden in een samenleving met een soort Chinese toestanden, waar de overheid voortdurend meekijkt, je de hele dag kan volgen, zorggegevens kan inzien en er allerlei consequenties aan kan verbinden", zegt AP-voorzitter Aleid Wolfsen.

Wolfsen benadrukt dat als dit soort maatregelen worden ingevoerd, het echt voor de "volle honderd procent privacyvriendelijk" moet zijn. Eerder liet de privacytoezichthouder al weten dat locatiegegevens van telecomproviders niet zonder toestemming mogen worden gedeeld, tenzij hiervoor de wet wordt aangepast.