Vertrouwelijkheid overheidsmail stap dichterbij door DANE-support Exchange Online

De vertrouwelijkheid van overheidsmail is een stap dichtbij gekomen doordat Microsoft beveiligingsstandaard DANE in Exchange Online gaat ondersteunen. DANE staat voor DNS-Based Authentication of Named Entities en moet voorkomen dat aanvallers mailverkeer kunnen 'afluisteren' of aanpassen. Het is een verplichte standaard voor de overheid.

DANE geeft zekerheid over de identiteit van de ontvangende mailserver. Zo wordt voorkomen dat een aanvaller zich als ontvangende mailserver kan uitgeven, waardoor hij het mailverkeer kan onderscheppen. Daarnaast dwingt DANE het gebruik van een versleutelde verbinding (STARTTLS) af. Alle overheidsorganisaties hadden STARTTLS en DANE voor eind 2019 moeten implementeren. Slechts vijftig procent van de overheidsorganisaties heeft DANE echter voor deze deadline geïmplementeerd, zo meldt het Forum Standaardisatie.

Het Forum Standaardisatie onderhoudt onder andere een lijst met verplichte open standaarden voor de publieke sector en monitort de adoptie en naleving van het open standaarden beleid van de overheid. Volgens de organisatie bleek het ontbreken van DANE-support in Exchange Online een knelpunt te zijn waarom overheidsorganisaties de deadline niet haalden. Maandag maakte Microsoft bekend dat DANE eind 2021 volledig in Office 365 Exchange Online zal worden ondersteund.

Volgens Microsoft zal de ondersteuning gefaseerd plaatsvinden. Eind 2020 zal DANE voor verstuurde e-mails in Exchange Online beschikbaar zijn. Een jaar later zal Exchange Online ook voor inkomende e-mails DANE ondersteunen. "Hoewel de aangekondigde ondersteuning nog even op zich laat wachten, biedt dit meer dan honderd overheidsorganisaties die al gebruik maken van Exchange Online een positief vooruitzicht op het voldoen aan de beveiligingseisen", aldus het Forum Standaardisatie.

Overheidsorganisaties die op Exchange Online willen overstappen krijgen van het Forum Standaardisatie het advies om te wachten tot Microsoft de standaarden daadwerkelijk heeft geïmplementeerd. Het Forum merkt op dat het correct toepassen van de standaarden DNSSEC, DANE en STARTTLS minimaal verwacht mag worden van overheidsmail. Uit onderzoek bleek echter dat het toepassen van DNSSEC op mailservers juist afnam. Dit bleek te worden veroorzaakt doordat overheidsinstanties op Exchange Online overstapten.

Naast DANE ondersteunt de dienst ook nog geen DNSSEC. Microsoft zal echter ook ondersteuning van DNNSEC gaan toevoegen. DNSSEC is een extensie van het Domain Name System (DNS). Via DNSSEC kan een domeinnaamhouder een digitale handtekening toevoegen aan DNS-informatie, waardoor DNS-informatie is te valideren. Dit moet DNS-spoofing voorkomen. DNSSEC moet volgens de richtlijnen op alle overheidsdomeinnamen worden toegepast.

Strategisch Leveranciersmanagement Microsoft Rijk en het Forum Standaardisatie hebben Microsoft vorig jaar dan ook gevraagd om DNSSEC en DANE bij het gebruik van Office 365-mailservers te ondersteunen. Organisaties die willen testen of hun mailverkeer via STARTTLS en DANE is beveiligd kunnen dit via Internet.nl doen.