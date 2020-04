Internetbedrijf Cloudflare verruilt Googles reCaptcha voor hCaptcha

Internetbedrijf Cloudflare is gestopt met het gebruik van Googles reCaptcha en maakt in plaats daarvan nu gebruik van hCaptcha. Aanleiding zijn kosten, zorgen over privacy en blokkades van Googles diensten in sommige landen. Cloudflare biedt verschillende diensten, zoals ddos-bescherming en content delivery netwerken. Deze diensten bevinden zich tussen een website en diens bezoekers. Om te bepalen of verkeer naar de websites van klanten afkomstig is van mensen of bots maakt Cloudflare onder andere gebruik van captcha's.

Sinds Cloudflare begon werkt het met Googles reCaptcha, dat gebruikers bijvoorbeeld gelijksoortige afbeeldingen laat aanklikken. "Google bood reCaptcha gratis aan, in ruil voor data van de dienst die Google gebruikt om de eigen visuele identificatiesystemen te trainen", stelt Matthew Prince van Cloudflare. Sommige klanten van het bedrijf hadden echter zorgen over het versturen van data naar Google. Daarnaast worden Google-diensten in sommige landen, waaronder China, geblokkeerd. Gebruikers in deze landen kregen Googles reCaptcha niet te zien en konden zo niet de websites van Cloudflareklanten bezoeken.

Een andere belangrijke reden om met reCaptcha te stoppen is dat Google er nu geld voor vraagt. Volgens Prince zou dit Cloudflare jaarlijks miljoenen dollars gaan kosten. Daarom is er gekozen voor hCaptcha. Deze captchaprovider zegt geen persoonlijke data te verkopen en alleen de minimaal vereiste hoeveelheid persoonlijke data te verzamelen, werkt in regio's waar Google wordt geblokkeerd, biedt goede prestaties en ondersteunt de browserextensie Privacy Pass. Daarnaast zijn de kosten veel lager dan Cloudflare aan reCaptcha kwijt zou zijn.

Ondanks de keuze voor een nieuwe captchaprovider stelt Prince dat captcha's een "onvolmaakt antwoord" op een aantal lastige problemen zijn. Uiteindelijk wil Cloudflare het aantal captcha's die internetgebruikers te zien krijgen beperken en op een later moment zelfs helemaal elimineren.