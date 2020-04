Minister wil dat 60 procent van de bevolking contact-tracing app installeert

Minister De Jonge van Volksgezondheid wil dat straks minstens 60 procent van de bevolking de dinsdag aangekondigde contact-tracing app installeert. Bij voorkeur vrijwillig, maar ook het verplicht installeren wordt nog altijd niet uitgesloten. Er is echter nog geen wetgeving om het gebruik van de app te verplichten, zo liet De Jonge gisteren tijdens een debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus weten.

Tijdens het debat stelden D66, PvdA en PVV dat het gebruik van de app vrijwillig moet zijn. "De app moet werken op basis van anonieme gegevens. Er mag geen overdracht zijn van persoonsgegevens naar de overheid. Het moet transparant zijn door middel van opensourcesoftware. Gebruik bij voorkeur op vrijwillige basis", stelde PVV-leider Wilders.

"Het liefst doen we het vrijwillig. Wij zijn, denk ik, geen land van overheidsverplichtingen. Toch houd ik nog even een slag om de arm, want als we weten dat het gebruik op een bepaald niveau moet zijn voordat het daadwerkelijk effectief is, zou het kunnen zijn dat je op enig moment in die fase zou komen", antwoordde De Jonge. "Maar ik ben het eens met iedereen die zegt: je moet het sowieso vrijwillig willen beginnen en eigenlijk moet je het liefst ook gewoon vrijwillig willen handelen. Er bestaat nu overigens ook geen wetgeving om dingen te verplichten."

Wilders stelde later in het debat vier voorwaarden aan de app en vroeg De Jonge of hij het hiermee eens is. Zo moeten gegevens anoniem zijn, mag er geen data naar de overheid gaan, moet de software open source zijn en moet er, ondanks het voorbehoud van de minister, sprake van vrijwilligheid zijn. "Ja, ik kan me in die voorwaarden heel goed vinden. Ik wil wel de experts de ruimte geven om het de komende weken zo goed mogelijk uit te zoeken, maar ik kan me in die voorwaarden gewoon heel goed vinden", liet De Jonge op de vraag van de PVV-leider weten.

De minister was ook gevraagd hoeveel mensen de app moeten installeren voordat die effect heeft. "We zullen even moeten afwachten hoe het bijvoorbeeld in het Verenig Koninkrijk, in Oostenrijk, werkt. Maar 60 procent is daarbij het getal dat nu geldt", liet De Jonge weten. Volgens de minister is het belangrijk dat de app het vertrouwen geniet van de samenleving, omdat dan meer mensen die zullen gebruiken. "Zo zouden we dus - zoals de heer Wilders het net ook zei - geen verplichtingen nodig hoeven te hebben om toch een massaal gebruik in Nederland te zien. Want die 60 procent moeten we dan wel zien te halen. En dat gaan we doen."