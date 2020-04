Nederlandse politie laat vijftien ddos-diensten uit de lucht halen

De Nederlands politie heeft afgelopen week in samenwerking met hostingbedrijven, registrars, internationale politiekorpsen, Europol, Interpol en de FBI vijftien ddos-diensten uit de lucht laten halen. Via "booters", zoals de ddos-diensten worden genoemd, kunnen klanten tegen betalingen ddos-aanvallen tegen websites laten uitvoeren.

Volgens de politie maken booters voornamelijk gebruik van gecompromitteerde systemen. In de meeste gevallen is het aanbieden en gebruiken van booters dan ook strafbaar. Iets wat veel gebruikers zich niet zouden realiseren. "Veel ddos-aanvallen worden gepleegd door jongeren. Voor de kick, uit verveling of als uitdaging; om te zien of het lukt om een doelwit neer te halen. Daders onderschatten de gevolgen van deze aanvallen voor slachtoffers. Ze realiseren zich bovendien niet dat de politie ze weet te vinden en hen een straf en flinke schadeclaim boven het hoofd hangt", zo laat de politie weten.

De politie richt zich zowel op het offline halen van ddos-diensten als het aanpakken van de mensen die hier gebruik van maken. Het cybercrimeteam van de politie Midden-Nederland houdt zich onder andere bezig met het opsporen van zulke booters. "Met preventieve acties willen we mensen zoveel mogelijk beschermen tegen ddos-aanvallen. Door het offline halen van booters en hun domeinnamen, maken we het cybercriminelen lastig. We hebben er nu een flink aantal op zwart gezet. Als ze elders weer oppoppen, maken wij er direct weer werk van. Ons doel is om steeds meer booters in beslag te nemen", aldus Jeroen Niessen van de politie.