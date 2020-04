Visa wijst webwinkels op einde van ondersteuning Magento 1

Creditcardmaatschappij Visa wijst webwinkels op het einde van de ondersteuning van het populaire webshopplatform Magento 1. Op 30 juni stopt Adobe namelijk met de ondersteuning van de software en zullen kwetsbaarheden niet meer worden verholpen.

Daardoor zijn webwinkels kwetsbaar voor datalekken, diefstal van betaalgegevens en niet meer compliant met de Payment Card Industry Data Security Standards (PCI DSS), aldus Visa. Volgens de creditcardmaatschappij hebben webshops een verantwoordelijkheid om hun omgeving te beveiligen en betaalgegevens te beschermen. Webwinkels die PCI-compliant willen blijven krijgen dan ook het advies om te migreren naar een platform dat nog wel wordt ondersteund met beveiligingsupdates.

Webwinkels die naar het nog wel ondersteunde Magento 2.3 willen overstappen moeten er rekening mee houden dat dit niet zomaar een eenvoudige upgrade of migratie is, stelt Visa. "Magento 2.3 is eigenlijk een geheel nieuw platform met een behoorlijk verschillend framework ten opzichte van Magento 1." Bij een overstap zal zelfgemaakte code moeten worden aangepast en is het nodig om extensies te vinden die compatibel met de nieuwe Magento-versie zijn. Dit zijn vaak omvangrijke trajecten en webshops die willen migreren krijgen het advies van Visa om hier meteen mee te beginnen (pdf). Volgens de website SimilarTech wordt Magento 1 nog op meer dan 100.000 websites gebruikt.