Mozilla schakelt ftp-support in Firefox wegens coronapandemie pas later uit

Mozilla heeft besloten om de ondersteuning van het ftp-protocol in Firefox wegens de coronapandemie pas op een later moment dit jaar uit te schakelen. Oorspronkelijk zou het einde van de ftp-support op 2 juni plaatsvinden, maar dat is nu verschoven naar 28 juli. Mocht de coronasituatie op dat moment nog niet zijn verbeterd, dan zal een andere datum worden gekozen, zo heeft de browserontwikkelaar bekendgemaakt.

Volgens Mozilla is ftp een nog nauwelijks gebruikt en onveilig protocol. "Het stamt nog van voor het web en is niet met veiligheid in het achterhoofd ontwikkeld", zegt Mozillas Caitlin Neiman. Firefoxgebruikers die straks nog bestanden via ftp willen downloaden zullen hiervoor een externe applicatie moeten gebruiken. Oorspronkelijk was Mozilla van plan om de ftp-support met de lancering van Firefox 77 op 2 juni van dit jaar uit te schakelen.

"Om het risico van mogelijke problemen tijdens de coronapandemie te voorkomen zal ftp tot eind juli niet in de releaseversie van Firefox worden uitgeschakeld. Als de situatie niet op 28 juli is verbeterd, de verwachte releasedatum van Firefox 79, kunnen er verdere vertragingen zijn", merkt Neiman op. In de Nightly-versie van Firefox, een zeer vroege testversie van de browser, is ftp-support al uitgeschakeld. Gebruikers kunnen het via de instellingen van de about:config pagina nog wel inschakelen. Begin 2021 wordt echter alle code uit de browser verwijderd die met het ftp-protocol verband houdt.

Ontwikkelaars van Firefox-extensies die in hun extensies gebruikmaken van ftp worden door Mozilla opgeroepen om hiermee te stoppen. Wanneer extensies toch met ftp blijven werken wordt ontwikkelaars aangeraden om eerst te controleren of de browser wel met het protocol overweg kan.