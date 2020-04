ACM ziet uitgegeven 097-nummers door IoT-apparaten sterk toenemen

Het aantal uitgegeven 097-nummers is vorig jaar sterk toegenomen, wat komt door Internet of Things-apparaten, zo laat de Autoriteit Consument & Markt (ACM) in de vandaag verschenen Monitor Nummeruitgifte 2019 weten (pdf). 097-nummers zijn bedoeld voor geautomatiseerde toepassingen en elektronische communicatiediensten.

Ze zijn in vier categorie├źn te verdelen, namelijk machine to machine (zoals slimme energiemeters), machine to human (zoals alarmsystemen), human to machine (zoals het opzetten van een verbinding met een autonoom functionerend apparaat, zoals het instellen van een beveiligingscamera) en human to human (zoals geautomatiseerde spraakverbindingen tussen personen die door een computer worden opgezet).

Er zijn in totaal 100 miljoen 097-nummers beschikbaar. In 2017 en 2018 kende het aantal door de ACM uitgegeven 097-nummers een zeer lichte stijging van bijna 21 miljoen nummers naar 22,4 miljoen nummers. Vorig jaar groeide het aantal uitgegeven nummers echter met 6,2 miljoen naar 28,6 miljoen. "Deze stijging wordt gedreven door een groei van het aantal Internet-of-Things (IoT) toepassingen, zoals slimme energiemeters en sensoren", aldus de ACM.

De toezichthouder stelt dat er op dit moment voldoende 097-nummers beschikbaar zijn om uit te geven. Ondanks de groei van het aantal machine to machine-toepassingen is nog meer dan 71 procent van de nummerruimte beschikbaar. De ACM zegt te zullen letten op de groei van de uitgifte van 097-nummers om uitputting te voorkomen.