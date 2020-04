Google schakelt ftp-support voor Chrome weer standaard in

Google heeft besloten om de ondersteuning van het ftp-protocol in Chrome, die begin deze maand met de lancering van Chrome 81 werd uitgeschakeld, weer standaard in te schakelen. Aanleiding voor de maatregel is de coronapandemie, zo laat Chrome-ontwikkelaar Asanka Herath weten.

Mozilla maakte vandaag bekend de support voor ftp op een later moment uit te schakelen. Dit ook vanwege het coronavirus. Volgens Google is het gebruik van ftp in de browser zo laag dat het niet langer zin heeft om in de ondersteuning van de bestaande ftp-client in de browser te investeren. Daarnaast is het uit 1971 stammende file transfer protocol (ftp) een niet te beveiligen legacy protocol, aldus het techbedrijf. Daarom is besloten de ondersteuning van ftp in Chrome stapsgewijs uit te faseren.

Met de lancering van Chrome 81 zou ftp standaard niet meer worden ondersteund, maar zouden gebruikers het door het aanpassen van een instelling toch kunnen gebruiken. In een toekomstige versie wordt de ondersteuning helemaal verwijderd. Gebruikers moeten dan externe software installeren om met ftp te kunnen blijven werken. Vanwege de coronapandemie is besloten het uitfaseren van ftp tijdelijk te staken en het protocol weer standaard in te schakelen. Wanneer ontwikkelaars en gebruikers in een betere positie zijn om met de potentiële verstoringen en migraties om te gaan zal Google het uitfaseren hervatten, aldus Herath.