Microsoft voorziet Windows 10 versie 1809 langer van beveiligingsupdates

Gebruikers van Windows 10 versie 1809 zullen vanwege de coronapandemie zes maanden langer beveiligingsupdates ontvangen, zo heeft Microsoft aangekondigd. Oorspronkelijk zou de ondersteuning van deze Windowsversie op 12 mei van dit jaar eindigen, maar dat is nu uitgesteld naar 10 november. Dit moet zowel gebruikers als organisaties meer tijd geven om naar een nieuwere Windows 10-versie te updaten.

Windows 10 versie 1809, ook bekend als de "October 2018 Update", verscheen in oktober 2018. Twee keer per jaar brengt Microsoft een grote feature-update uit voor Windows 10. Feature-updates die rond september verschijnen worden 30 maanden met beveiligingsupdates ondersteund. Feature-updates die rond maart uitkomen kunnen 18 maanden op beveiligingsupdates rekenen. Gebruikers en organisaties moeten na deze supportperiode naar een nieuwere Windows 10-versie updaten, anders zullen ze geen beveiligingsupdates meer ontvangen.

In het geval van Windows 10 versie 1809 zou de ondersteuning volgende maand eindigen, maar gezien de huidige situatie is die deadline verschoven. "We willen onze klanten helpen met het verminderen van de stress waarmee ze nu te maken hebben. Daarom hebben we het einde van de support van de volgende producten uitgesteld, zodat mensen en organisaties zich op de bedrijfscontinuïteit kunnen richten", aldus Microsoft.

Vorige maand besloot Microsoft al de support van de Enterprise, Education en IoT Enterprise edities van Windows 10 versie 1709 te verlengen. In het geval van Windows 10 versie 1809 geldt dat voor alle edities, ook Home en Pro. Ook Windows Server versie 1809 zal tot en met november beveiligingsupdates blijven ontvangen. Verder is de support van Dynamics 365 cloud services, Basic Authentication in Exchange Online en Configuration Manager versie 1810 verlengd.