COVID-19 portaal moet helpen bij uitwisseling gegevens coronapatiënten

Vandaag is het online COVID-19 portaal gelanceerd dat ziekenhuizen moet helpen bij de uitwisseling van gegevens van coronapatiënten die naar een ander ziekenhuis worden verplaatst. Nu worden vaak nog usb-sticks of dvd's met patiëntgegevens meegezonden, aldus Simon Vermeer, Chief Information Officer (CIO) bij het Erasmus Medisch Centrum in de aankondiging van het portaal.

Het COVID-19 portaal wordt verzorgd door Philips in samenwerking met het ministerie van Volksgezondheid en het Erasmus Medisch Centrum. Via het portaal kunnen radiologische beelden, verslagen, documenten en andere relevante informatie over een patiënt beschikbaar worden gemaakt voor het ontvangende ziekenhuis. Dit moet de spreiding van coronapatiënten over Nederland ondersteunen.

Bij het verplaatsen van patiënten is het namelijk ook belangrijk dat hun gegevens worden meegestuurd. Dit kan via het portaal worden gedaan. Het portaal is niet rechtstreeks gekoppeld aan ziekenhuissystemen zoals het elektronisch patiëntendossier, het Picture Archiving & Communications System (PACS) of laboratoriumsysteem. Ziekenhuizen moeten de gegevens dan ook handmatig in het portaal aanmelden.

"Bij de uitwisseling van medische data is en blijft veiligheid van zeer groot belang, ook in tijden van crisis. Het ziekenhuis dat de patiënt ontvangt krijgt pas toegang tot informatie met betrekking tot de patiënt van het verzendende ziekenhuis, nadat het eerste ziekenhuis en de patiënt daarvoor expliciete toestemming hebben gegeven", stelt Philips. Ook in een uitleg over het systeem staat vermeld dat geüploade gegevens zonder patiënttoestemming voor niemand inzichtelijk zijn.

Wel is er in het geval van een medische noodsituatie de mogelijkheid om documenten zonder patiënttoestemming te bekijken. Er moet dan een reden worden opgegeven. "Let op: indien u toegang tot patiëntinformatie forceert zonder expliciete verwijzing of zonder dat u een behandelrelatie heeft met de patiënt dan handelt u mogelijk niet in overeenstemming met de wet- en regelgeving. De door u opgegeven reden wordt gelogd", aldus Philips.

Het inloggen op het portaal gebeurt via tweefactorauthenticatie. Naast een gebruikersnaam en wachtwoord is ook een authenticator-app vereist. Daarnaast worden alle acties, zowel het beschikbaar maken van informatie als het raadplegen ervan, gelogd.