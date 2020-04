Banken melden afname van skimming en blackbox-aanvallen tegen geldautomaten

Europese banken hebben vorig jaar minder gevallen van skimming en blackbox-aanvallen tegen geldautomaten gerapporteerd dan het jaar daarvoor. Wel steeg het gebruik van ATM-malware en "transaction reversal" fraude, zo blijkt uit het jaaroverzicht van de European Association for Secure Transactions (EAST). De cijfers waar EAST zich op baseert zijn afkomstig van banken uit twintig Europese landen, waaronder ook Nederland. Naar schatting staan in deze landen zo'n 334.000 geldautomaten opgesteld.

Criminelen gebruiken ATM-malware en blackbox-aanvallen om de inhoud van de geldcassettes van geldautomaten te legen. Bij blackbox-aanvallen wordt hiervoor een extern apparaat op de geldautomaat aangesloten en geven criminelen vervolgens instructies waarmee de inhoud van de geldcassettes wordt geleegd. Het aantal gerapporteerde blackbox-aanvallen nam vorig jaar af. Ging het volgens de cijfers van EAST in 2018 nog om 156 van dergelijke aanvallen, vorig jaar waren het er 118.

Bij het gebruik van ATM-malware weten criminelen de computer van de geldautomaat met malware te besmetten. Vervolgens kan, bijvoorbeeld door het opgeven van een code, de automaat worden leeggehaald. Het gebruik van ATM-malware nam vorig jaar toe, hoewel het aantal gevallen nog altijd zeer beperkt is. In 2018 werd er één aanval met ATM-malware gemeld, vorig jaar waren dat er 22. Wisten criminelen in 2018 door het gebruik van ATM-malware en blackbox-aanvallen nog 450.000 euro te stelen, in 2019 ging het om 1,09 miljoen euro. Meer dan een verdubbeling.

De totale schade door fraude met geldautomaten bedroeg vorig jaar 249 miljoen euro. Een stijging van twee miljoen euro ten opzichte van 2018. Het schadebedrag wordt met name veroorzaakt door "transaction reversal" fraude. Hierbij wordt de geldautomaat op zo'n manier gemanipuleerd dat die denkt dat er bij een geldopname geen geld is opgenomen. Het uit de machine gehaalde bedrag wordt zodoende niet van de rekening afgeschreven. Het aantal gerapporteerde gevallen van deze fraudevorm steeg van 4800 naar 9000. Het schadebedrag ging van 2,6 miljoen euro in 2018 naar 5,2 miljoen euro vorig jaar.

Dat het algehele schadebedrag nagenoeg gelijk is gebleven komt volgens EAST-directeur Lachlan Gunn door een daling van het aantal skimmingincidenten. Dit bereikte met zo'n 1500 gerapporteerde incidenten een dieptepunt. Het aantal gevallen van skimming laat al jaren een daling zien. In 2018 ging het nog om bijna 1900 incidenten.