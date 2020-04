Vergadering Congrescommissie VS verstoord door Zoom-bombing

Een vergadering van de belangrijkste toezichtcommissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden is tot drie keer toe verstoord door Zoom-bombing. Dat heeft Jim Jordan, één van de leden van het Committee on Oversight and Reform van het Huis van Afgevaardigden, in een brief aan de voorzitter van de commissie bekendgemaakt (pdf). Daarin wordt ook opgeroepen om met het gebruik van Zoom voor commissiezaken te stoppen.

Volgens Jordan zijn er de afgelopen weken allerlei berichten over Zoom-bombing geweest, waarbij onbevoegden toegang tot Zoom-meetings weten te krijgen en die vervolgens verstoren. De FBI kwam daarop met een waarschuwing en advies om Zoom-meetings te beveiligen. "Ondanks deze waarschuwingen van de FBI en media heb je op 3 april een Zoom-meeting over vrouwenrechten in Afghanistan gehouden met de buitengewone inspecteur-generaal voor de wederopbouw van Afghanistan. Tijdens deze belangrijke briefing is de meeting drie keer geZoom-bombed", aldus Jordan in zijn brief gericht aan de voorzitter.

Volgens het commissielid is Zoom gegeven de zorgen over de veiligheid geen geschikt platform voor het uitvoeren van commissiezaken en moet per direct met het gebruik van de videoconferentiesoftware worden gestopt. Daarnaast roept Jordan op tot een onderzoek om te bepalen of aanvallers gevoelige commissie-informatie via Zoom hebben weten te verkrijgen.