Politie houdt vier verdachten aan voor betrokkenheid bij sms-phishing

De politie heeft gisteren vier verdachten aangehouden voor betrokkenheid bij sms-phishing. Een slachtoffer uit Oldenzaal had via sms een bericht ontvangen dat van zijn bank afkomstig leek. In het bericht werd gesteld dat hij via de meegestuurde link een nieuwe betaalpas kon aanvragen. De link wees naar een phishingsite waar de man zijn gegevens invulde, waaronder zijn telefoonnummer en pincode.

Het slachtoffer belde vervolgens ter controle zijn bank en kreeg te horen dat hij was opgelicht. Niet veel later werd hij gebeld door iemand die zich voordeed als medewerker van een post- en pakketbedrijf die een afspraak wilde maken om de oude pinpas op te halen. "Op die manier krijgen criminelen de pas, waarvan ze de pincode via de nepwebsite hebben verkregen, in handen en daarmee toegang tot de rekening van hun slachtoffer", aldus de politie.

De man maakte een afspraak met de zogenaamde koerier en informeerde de politie. Rond het afgesproken tijdstip kwamen agenten naar de woning van de man, waar ze een verdachte in bedrijfskleding van een post- en pakketbedrijf aantroffen. Even verderop stond de auto van de verdachte, met daarin nog twee andere mannen en een vrouw. Zij werden alle vier aangehouden voor betrokkenheid bij oplichting. De verdachten zijn een 17-jarige jongen en 19-jarige vrouw uit Almere, een 19-jarige man uit Diemen en een 19-jarige man uit Amsterdam.