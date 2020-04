Hoofdkwartier en website Zwitserse rederij MSC offline door malware

De website en systemen van de Zwitserse rederij MSC zijn enkele dagen door toedoen van malware offline geweest. Daardoor konden klanten geen transporten reserveren of volgen. Inmiddels is de website weer online. In een verklaring over het incident meldt MSC dat het halverwege april kreeg te maken met een storing in het datacentrum in het hoofdkwartier in Genève.

Tijdens het onderzoek dat volgde werd besloten om alle systemen in het hoofdkwartier uit te schakelen. Uiteindelijk bleek dat een "beperkt aantal fysieke computersystemen" door malware was getroffen. De aanvallers wisten via een niet nader genoemde kwetsbaarheid binnen te komen. MSC spreekt zelf over een "engineered targeted vulnerability". Om wat voor malware het precies gaat is ook niet bekendgemaakt.

"We hebben, de industriestandaarden volgend, de malware met onze technologiepartners gedeeld, zodat bescherming niet alleen voor ons beschikbaar is. We zullen niet verder in detail reageren, aangezien dat vanuit een beveiligingsperspectief contraproductief is", aldus de rederij in de verklaring.