Nederlandse banken zien schade door phishing verdubbelen

Nederlandse banken hebben de schade door phishing vorig jaar zien verdubbelen ten opzichte van het jaar daarvoor. Het gaat zowel om phishing naar beveiligingscodes als phishing naar bankpassen, zo blijkt uit cijfers van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB).

Wisten criminelen in 2018 via phishing naar beveiligingscodes nog meer dan 3,8 miljoen euro te stelen, in 2019 was dit gestegen naar een kleine 8 miljoen euro. Naast e-mail gebruiken fraudeurs onder andere sms, WhatsApp, Messenger, Marktplaats en Twitter voor het versturen van phishingberichten. "Veel meer aanvallen, via meer wisselende kanalen en met steeds weer nieuwe smoezen, hebben ertoe geleid dat ook de schade sterk is toegenomen", aldus de NVB.

De schade als gevolg van gestolen of verloren bankpassen kende in een jaar tijd ook een verdubbeling, van 3,32 miljoen euro naar 6,61 miljoen euro. Fraude met gestolen bankpassen begint volgens de NVB vaak met een phishingmail of -sms. Daarin wordt de ontvanger misleid om zijn of haar bankpas met de post op te sturen en de bijbehorende pincode af te geven, bijvoorbeeld op een phishingsite.

Misbruik van gestolen creditcardgegevens bedroeg in 2019 zo'n 2 miljoen euro, een stijging van vijf procent ten opzichte van het jaar daarvoor. De NVB verwacht dat deze schadepost sterk zal afnemen als gevolg van de verplichte invoering van sms-controle bij online creditkaartbetalingen in 2020, overal in de EU. De totale schade door fraude in het betalingsverkeer bedroeg vorig jaar 24,1 miljoen euro. Een jaar eerder was dat nog 12,6 miljoen euro.