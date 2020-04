FD: Defensie verbiedt gebruik van Zoom op werktelefoons en laptops

Het ministerie van Defensie heeft het gebruik van videoconferentiesoftware Zoom op werktelefoons en laptops per direct verboden, zo meldt het Financieele Dagblad op basis van een bericht op het intranet van Defensie. Privégebruik van de software wordt alleen afgeraden. Aanleiding voor de maatregel zijn zorgen over de veiligheid en privacy van Zoom.

Zoom zou de privacy van gebruikers "ernstig in gevaar" brengen, aldus het intranetbericht. Daarnaast zou de videoconferentiesoftware een risico voor de informatiebeveiliging van Defensie vormen. Een woordvoerder van Defensie laat aan het FD weten dat in de media al veel berichten over de beveiligingsproblemen van Zoom zijn verschenen en dat ook andere landen maatregelen hebben genomen om het gebruik te verbieden of te beperken. Het gaat onder andere om Duitsland, India en Taiwan. "Voor Defensie is de integriteit van een app essentieel", aldus de woordvoerder.

Tegenover De Volkskrant bevestigt een woordvoerder het verbod en laat het volgende weten: "Er zijn publiekelijk twijfels bij de veiligheid gerezen. We hebben zelf naar de software gekeken en die twijfels hebben wij ook. Onze conclusie is dat het niet veilig genoeg is." Daarnaast mogen medewerkers geen vertrouwelijke informatie via dit soort apps communiceren, gaat de woordvoerder verder.

Afgelopen woensdag lanceerde de Autoriteit Persoonsgegevens een keuzehulp voor videobel-apps. Daarin werd gesteld dat gebruikers voorzichtig moeten zijn bij het gebruik van Zoom, omdat de app "nog volop in ontwikkeling" is. Zoom biedt vooralsnog geen end-to-end encryptie en verzamelt gespreksgegevens, locatiegegevens en gegevens over gesprekken. Ook wordt het gebruik van metadata niet geminimaliseerd, aldus het overzicht van de privacytoezichthouder.

Eerder stelden onderzoekers van het bekende Citizen Lab al dat Zoom ongeschikt is om vertrouwelijke gesprekken mee te voeren. Het bedrijf heeft inmiddels verschillende maatregelen aangekondigd. Zo wordt er gewerkt aan end-to-end encryptie, maar wanneer dit zal verschijnen is nog onbekend.