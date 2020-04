Onderzoekers hebben malware ontdekt die wifi-wachtwoorden van besmette computers steelt. Het gaat om de Agent Tesla-malware die ontwikkeld is om allerlei wachtwoorden van besmette systemen te stelen. Het was al bekend dat de malware, die via e-mailbijlagen wordt verspreid, uit meer dan zeventig programma's wachtwoorden kan stelen.

Het gaat onder andere om 39 browsers zoals Chrome en Firefox, e-mailclients zoals Outlook en Thunderbird, ssh/sftp/ftp-clients, chatprogramma's en verschillende Windowslocaties. Gestolen inloggegevens worden vervolgens via e-mail naar de aanvaller gestuurd. Onderzoekers van Malwarebytes hebben een nieuwe variant van Agent Tesla ontdekt die ook informatie over het wifi-profiel van besmette gebruikers steelt, waaronder het wifi-wachtwoord.

Waarom de malware opeens wifi-wachtwoorden steelt is nog onduidelijk. Mogelijk wordt dit gedaan om ook andere machines in het netwerk te infecteren, zegt onderzoeker Hossein Jazi. Een andere mogelijkheid is dat het wifi-profiel voor toekomstige aanvallen wordt gebruikt. Begin dit jaar waarschuwden andere onderzoekers dat de beruchte Emotet-malware wifi gebruikte om machines te infecteren. Daarbij werd er echter gebruik gemaakt van bruteforce-aanvallen om verbinding met het draadloze netwerk te maken.