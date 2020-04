Firefox waarschuwt gebruikers voor hergebruikte wachtwoorden

Mozilla heeft een nieuwe feature aan Firefox toegevoegd die gebruikers waarschuwt als ze voor meerdere accounts hetzelfde wachtwoord gebruiken en één van deze accounts onderdeel van een datalek is geweest. Firefox waarschuwt al als gebruikers op een website inloggen waarvan gebruikersdata is gelekt.

Vervolgens wordt er verwezen naar Firefox Monitor, waarmee gebruikers naar gelekte accounts kunnen zoeken. Deze dienst gebruikt dezelfde database als datalekzoekmachine Have I Been Pwned, maar toont de resultaten op een eigen pagina, aangevuld met advies over veilig wachtwoordgebruik.

Nu kijkt de browser ook naar de opgeslagen wachtwoorden van de gebruiker. Zodra blijkt dat de gebruiker voor meerdere accounts hetzelfde wachtwoord in de browser heeft opgeslagen en dat één van deze accounts onderdeel van een datalek is geweest, verschijnt er een waarschuwing dat het hergebruik van wachtwoorden accounts in gevaar brengt. Vervolgens wordt er gelinkt naar de betreffende website waar gebruikers het wachtwoord van hun account kunnen wijzigen.

De maatregel staat nu standaard ingeschakeld in een testversie van Firefox 76, waarvan de definitieve versie op 5 mei moet uitkomen.