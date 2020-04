Duitse overheid verwacht contact-tracing app in mei uit te rollen

De Duitse overheid verwacht een corona contact-tracing app in mei uit te rollen. Dat liet de Duitse minister van Volksgezondheid Jens Spahn vanochtend tegenover de ARD weten. "Vanaf nu bekeken zal het eerder vier weken dan twee weken zijn voordat we een app hebben die aan alle eisen voldoet", aldus Spahn. De minister merkte op dat er wordt gekeken naar de veiligheid van de app, of de privacy van gebruikers is gewaarborgd en de werking van de app.

Het gaat dan bijvoorbeeld om de afstand en tijd die worden gebruikt bij het vaststellen van een contact. Via de app worden alle contacten van de gebruiker bijgehouden en ontvangt die een waarschuwing wanneer één van de contacten een coronapatiënt is. Verder stelde Spahn dat het gebruik van de app vrijwillig moet zijn. "Het is erg belangrijk dat wanneer iemand positief op corona is getest, we snel alle contacten van de afgelopen dagen kunnen traceren en adviseren om thuis te blijven", liet de minister weten. "Nu moet dat nog handmatig gebeuren, via de telefoon of door de gezondheidsinstanties te bezoeken. Een app maakt dat veel eenvoudiger."

Binnen de Duitse politiek is ook kritiek op het gebruik van een contact-tracing app. SPD-politica Birgit Sippel noemt contact-tracing een bedreiging voor het fundamentele recht op vrijheid van beweging, zo laat ze aan de Suddeutsche Zeitung weten. Wanneer het gebruik van de app wordt gekoppeld aan bijvoorbeeld gebruik van het openbaar vervoer zou er ook geen sprake van vrijwilligheid zijn. Patrick Breyer van de Piraten Partij is bang dat een contact-tracing app teveel waarschuwingen zal versturen. "De apps zullen waarschijnlijk tien- of honderdduizenden mensen waarschuwen die zijn gaan werken of winkelen. Het zal onmogelijk zijn om die allemaal te testen." Volgens Breyer zal een dergelijke app dan ook voornamelijk tot zorgen leiden en mogelijk zelfs paniek veroorzaken.