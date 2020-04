Burgerrechtenorganisaties: nut en impact contactonderzoek-app niet besproken

Het ministerie van Volksgezondheid heeft vandaag de voorselectie bekendgemaakt van de ontwikkelaars die dit weekend hun contactonderzoek-app zullen demonstreren, maar volgens burgerrechtenorganisaties zijn de maatschappelijke en fundamenteelrechtelijke gevolgen van het inzetten van een dergelijke app in het gehele proces niet besproken. De organisaties willen dan ook dat het ministerie wat betreft de app op de noodrem trapt.

Bits of Freedom en Platform Burgerrechten slaan nu alarm en roepen minister De Jonge van Volksgezondheid dwingend op om terug te gaan naar de tekentafel. Volgens de burgerrechtenorganisaties ontbreken als het om de inzet van een contactonderzoek-app gaat zowel de wetenschappelijke basis als een heldere probleemomschrijving. "Doordat de focus van zowel het ministerie als het maatschappelijk debat blijft hangen in technologische kwesties, wordt voorbijgegaan aan een veel urgentere vraag: wat is de impact van dit soort apps op onze maatschappij en de onderliggende (sociale) systemen?", stellen de organisaties.

Zo zijn er allerlei vragen over hoe dit soort apps op een veilige manier in de samenleving zijn te introduceren en weer te verwijderen. Het ministerie heeft daarnaast nog geen enkele waarborg voor de vrijwilligheid van de app gegeven, of hoe zij zal voorkomen dat partijen zoals werkgevers, zorgverzekeraars of onderwijsinstellingen consequenties verbinden aan het al dan niet gebruiken van de app.

Volgens Bits of Freedom en Platform Burgerrechten heeft het ministerie van Volksgezondheid de maatschappelijke en technologische dimensies van het vraagstuk dat voorligt onvoldoende in beeld. De organisaties zijn ook bang dat het invoeren van een contactonderzoek-app op korte termijn kan leiden tot schijnveiligheid.

Het ministerie wordt dan ook opgeroepen om een nieuw proces in te richten dat niet de technische mogelijkheden, maar maatschappelijk nut en noodzaak voorop stelt. Tevens willen de organisaties dat het ministerie onmiddellijk andere, minder invasieve manieren onderzoekt om de crisis te bestrijden. "Mocht een technologische oplossing onderdeel zijn van een transitiestrategie, dan moeten de voorwaarden en aanbevelingen, zoals eerder opgesteld door experts en wetenschappers, de leidraad vormen voor de ontwikkeling en inbedding daarvan in de samenleving."