Rutte: gebruik van corona contact-tracing app wordt niet verplicht

Het gebruik van een corona contract-tracing app die via bluetooth bijhoudt met wie de gebruiker contact heeft gehad zal niet verplicht worden gesteld, zo heeft premier Rutte tijdens een persconferentie na de ministerraad van vandaag laten weten. Vorige week stelde het kabinet nog dat het zou onderzoeken of het gebruik van een dergelijke app kon worden verplicht.

"Eén van de dingen waar we naar kijken is moet je het iedereen verplichten of moeten heel veel mensen het doen. Ga je verplichten of is het iets dat je doet op basis van heel veel mensen doen het en daarmee is dat voldoende. Dat gaan we nu allemaal in kaart brengen bij het onderzoek dat gaat plaatsvinden. Maar we houden de optie open omdat we simpelweg de luxe niet op dit moment hebben om opties af te sluiten. Maar bij elke optie die we dan bekijken is cruciaal dat je de privacy in acht neemt", liet Rutte vorige week dinsdag weten.

Vandaag maakte de premier bekend dat het gebruik vrijwillig zal zijn. Daarnaast moet het duidelijk zijn hoe de apps werken en dat die de privacy niet schaden. "Daar zijn we het allemaal over eens volgens mij. Het is geen hobby van Hugo de Jonge of mij om apps te ontwikkelen, maar je hebt gewoon te maken met het feit dat de GGD niet op deze schaal het contact- en brononderzoek kan doen, omdat er gewoon teveel besmettingen nog steeds plaatsvinden", aldus Rutte.

Volgens de premier waren het deskundigen die adviseerden om te kijken of techniek mogelijk hierbij kan ondersteunen. "Maar het is langzamerhand iets geworden alsof Hugo en ik morgen willen weten waar iedereen is. Nou liever niet. Het is gewoon nodig om praktisch dat GGD-onderzoek, praktisch vorm te geven, omdat je daarmee als onderdeel ook van de exit-strategie dat zicht en inzicht in de verspreiding sterker krijgt", ging de minister-president verder.

Gisteren stelde ook minister De Jonge van Volksgezondheid al dat hij ervan uitging dat het gebruik vrijwillig zou zijn. ChristenUnie Kamerlid stelde tijdens een debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus de minister deze vraag: "Gaat de minister ervan uit dat het inderdaad vrijwillig zal zijn om die app te installeren, te gebruiken en je gegevens daarin achter te laten?", waarop De Jonge "ja" antwoordde. Eerder deze week kwam de Europese Commissie al met de aanbeveling om het gebruik van dergelijke apps niet verplicht te stellen.

Tijdens een update over de bestrijding van het coronavirus liet De Jonge weten dat de apps die de overheid mogelijk wil gaan inzetten aan de volgende eisen moeten voldoen: