Broncode Covid19 Alert-app bevatte gegevens van gebruikers andere app

In de broncode van de Covid 19 Alert-app, één van de apps die de overheid mogelijk overweegt om in te gaan zetten in de bestrijding van het coronavirus, is een database met privégegevens van tweehonderd gebruikers van een andere app aangetroffen. Het gaat om namen, e-mailadressen en versleutelde wachtwoorden, zo meldt RTL Nieuws.

De andere app is gelinkt aan de Covid 19 Alert-app en is door dezelfde ontwikkelaar ontwikkeld. "Wij hebben de code zo snel mogelijk openbaar gemaakt", zegt een woordvoerder van Covid 19 Alert. "In dat proces hebben we per ongeluk deze data online gezet." Tijdens de tweede dag van de appathon van de overheid, waarbij zeven voorgeselecteerde apps worden bekeken, laat Covid 19 Alert weten dat er in de haast een bestand is meegekomen dat geen onderdeel is van de app. Het bestand is inmiddels verwijderd. Daarnaast zal Covid 19 Alert het datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens melden.