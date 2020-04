Gegevens 20 miljoen gebruikers Android-appstore Aptoide gestolen

Bij een aanval op de Android-appstore Aptoide zijn de gegevens van twintig miljoen gebruikers gestolen. Het gaat om e-mailadressen, ip-adressen, namen, browsergegevens en sha-1-wachtwoordhashes zonder salt. In een verklaring laat Aptoide weten dat het mogelijk doelwit van een aanval is geweest en dat daarbij mogelijk de database is gestolen. De Android-appstore is een onderzoek gestart.

Beveiligingsonderzoeker Troy Hunt laat echter weten dat Aptoide zeker met een datalek te maken heeft gekregen. De onderzoeker ontving de gestolen informatie en heeft de e-mailadressen van getroffen gebruikers aan zijn eigen datalekzoekmachine Have I Been Pwned toegevoegd. Van de 20 miljoen gelekte e-mailadressen was 38 procent al via een ander datalek bij de zoekmachine bekend.

De gestolen informatie is via een forum openbaar gemaakt. Aptoide zal binnenkort de wachtwoorden van gebruikers resetten. Daarnaast is het niet mogelijk om nieuwe accounts bij de appstore aan te maken totdat het onderzoek is afgerond. Aptoide claimt meer dan 150 miljoen gebruikers te hebben en meer dan 1 miljoen apps aan te bieden.