Kabinet neemt dinsdag besluit over inzet van apps bij contactonderzoek

Het kabinet neemt aanstaande dinsdag een besluit over de inzet van een app bij het herintroduceren van het bron- en contactonderzoek van de GGD. Dat liet minister De Jonge van Volksgezondheid tijdens het einde van de eerste dag van de appathon weten. Tijdens de appathon die dit weekend plaatsvindt worden zeven door de overheid geselecteerde apps bekeken.

De Jonge reageerde ook op de kritiek dat het proces rondom de ontwikkeling van de 'corona-apps' te gehaast en te snel is. "Snelheid mag nooit ten koste gaan van zorgvuldigheid", merkte de minister op. "Wat we hebben gezien in al die inzendingen is dat als je blijft selecteren dan kom je uiteindelijk op de zeven uitverkorenen van vandaag die nog niet helemaal een tien zijn. Dat kan natuurlijk niet, daar gaat vandaag en morgen juist over. Je kunt jezelf verbeteren met adviezen van experts en het publiek."

Vanuit experts en burgerrechtenbewegingen was er kritiek op het selectieproces van het ministerie van Volksgezondheid. Zo zijn er voorstellen gekozen die door meerdere groepen van experts waren afgekeurd, terwijl voorstellen die juist wel breed gedragen werden ontbreken. "Wij roepen het ministerie op haar werkwijze te herzien. Wij sluiten ons aan bij de oproep van Bits of Freedom en Platform Bescherming Burgerrechten alsmede de eerdere oproep van meer dan 140 wetenschappers om terug te gaan naar de tekentafel. Daarnaast roepen wij andere betrokken experts op zich hierbij aan te sluiten", aldus Veilig Tegen Corona, een gelegenheidscoalitie bestaande uit meer dan 45 organisaties en experts.

De Jonge sluit niet uit dat er later nog aan de kant van de privacy of veiligheid wat "dubbelchecks" zullen plaatsvinden. Zo komt de Autoriteit Persoonsgegevens morgen met een advies over de apps. Ook de toepasbaarheid en het ondersteunen van de GGD moeten volgens de minister niet worden vergeten, want dat is het doel van de app. "Maandag kijken we waar we staan, hoe het publiek erop reageert, hoe de experts hebben geadviseerd over de apps zoals die er nu liggen en kijken we ook naar welke precieze toepassing we nu voor ogen hebben en wat die volgende stap moet worden."

Dinsdag zal het kabinet een besluit nemen. "Wat we dinsdag zullen besluiten is wat de volgende stap wordt onderweg naar de toepassing van digitale oplossingen, een app, bij het herintroduceren van het bron- en contactonderzoek. Wellicht dat daar nog een extra advies over nodig is van het outbreak management team namelijk voor welke gebruikers je die app wilt gebruiken", stelde de minister. Voor een deel zal namelijk ook het gewone bron- en contactonderzoek nodig blijven, bijvoorbeeld voor mensen die geen telefoon hebben of de app niet willen gebruiken. Aanstaande woensdag volgt vervolgens het debat met de Tweede Kamer waar het besluit van het kabinet zal worden besproken.