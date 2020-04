Amazon controleert medewerkers via warmtebeeldcamera's op koorts

Amazon maakt gebruik van warmtebeeldcamera's om magazijnmedewerkers op koorts te controleren. Ook personeel van supermarktketen Whole Foods, onderdeel van Amazon, wordt via de camera's gecontroleerd. Dat laten beide bedrijven tegenover persbureau Reuters weten.

In eerste instantie werkten zowel Amazon als Whole Foods met handmatige thermometers die de temperatuur van het voorhoofd opnamen. Nu kunnen medewerkers zodra ze aan hun shift beginnen gewoon doorlopen zonder hiervoor te stoppen. Wanneer de warmtebeeldcamera's aangeven dat iemand een verhoogde temperatuur heeft wordt de exacte temperatuur via een voorhoofdthermometer bepaald.

"We maakten eerst gebruik van dagelijkse temperatuurcontroles op onze locaties, als een aanvullende voorzorgsmaatregel om de gezondheid en veiligheid van onze medewerkers te ondersteunen", aldus een woordvoerster tegenover The Hill. "Nu maken we gebruik van warmtebeeldcamera's voor temperatuurcontroles om op sommige locatie voor een meer gestroomlijnde ervaring te zorgen."