Ziekenhuizen maken Corona Check-app voor heel Nederland beschikbaar

Een app voor mensen die gezondheidsproblemen hebben die mogelijk door het coronavirus worden veroorzaakt, en waar ze dagelijks hun gezondheidsgegevens kunnen invoeren, is voor heel Nederland beschikbaar gemaakt, zo meldt het Amsterdamse ziekenhuis OLVG. "De Corona Check-app", die oorspronkelijk bekend stond als OLVG Corona Check, is ontwikkeld door OLVG en het Amsterdamse bedrijf Luscii healthtech.

Gebruikers van de app kunnen dagelijks hun gezondheidsgegevens in de app invoeren. Vanuit zeven 'regiecentra' verspreid in Nederland beoordelen teams bestaande uit onder andere (huis)artsen, artsen in opleiding en verpleegkundigen, de klachten en geven advies. Bij gezondheidsklachten boven bepaalde waarden wordt de gebruiker gebeld. Die kan worden geadviseerd om contact op te nemen met huisarts of kan, wanneer hier in de regio afspraken voor zijn gemaakt, worden doorverwezen naar het ziekenhuis.

De Corona Check-app is gebaseerd op een bestaande medische begeleidingsapp van Luscii waar ziekenhuizen in binnen- en buitenland mee werken. Ingevoerde gezondheidsgegevens worden maximaal twee jaar bewaard nadat de dienstverlening is afgelopen. Wel is het mogelijk om op verzoek gegevens eerder te laten verwijderen. Verder wordt de geanonimiseerde data gebruikt voor onderzoek naar de verspreiding van het coronavirus en de bestrijding ervan.

Data uit de app komt niet terecht bij huisartsen. Wel kan die in het patiëntendossier worden opgenomen. "Pas als u vanwege het coronavirus zorg of onderzoek nodig heeft, zal de informatie ook opgenomen kunnen worden in uw patiëntendossier van uw ziekenhuis. Uw ziekenhuis beoordeelt of dat nodig is", aldus een uitleg over de app. De Corona Check is beschikbaar voor iOS 12 en hoger of Android 7 en hoger. Tevens is een koortsthermometer vereist.

Deze week start daarnaast in OLVG een proef voor doorontwikkeling van de app met onder andere PCR-testen (tests waarmee kan worden vastgesteld of er sprake is van corna), thuismeten van saturatie en beeldbellen. "Waar we vooralsnog alleen een grote waarschijnlijkheid op het coronavirus kunnen uitspreken, gaan we nu over op PCR-testen en intensievere begeleiding thuis. Voor mensen met klachten biedt dit meer zekerheid", aldus Paul Bresser, longarts bij OLVG. Bij positieve resultaten zal worden gekeken of deze extra begeleiding via de app breder kan worde ingezet. Op dit moment zou de app ruim 110.000 keer zijn geïnstalleerd.