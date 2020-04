Senator VS wil dat Apple- en Google-ceo zich persoonlijk aansprakelijk stellen voor contact-tracingproject

De Amerikaanse senator Josh Hawley wil dat Apple-ceo Tim Cook en Google-ceo Sundar Pichai zich persoonlijk aansprakelijk stellen voor het beschermen van de privacy bij hun gezamenlijk contact-tracingproject. Hawley maakt zich namelijk zorgen of de techbedrijven de verzamelde gegevens wel anoniem houden en of ze het project wel zullen stoppen als de pandemie straks voorbij is.

Apple en Google komen volgende maand met een programmeerinterface (API) die voor interoperabiliteit tussen Android- en iOS-toestellen zorgt die van bluetooth contactonderzoekapps gebruikmaken. Via de API kunnen dergelijke apps de bluetooth-radio gebruiken en zo bijhouden met wie de gebruiker in contact is gekomen. In juni wordt bluetooth contact tracing direct in het besturingssysteem verwerkt. Dit zal via een update gebeuren.

Hawley is bang voor de gevolgen die het project voor de privacy van mensen kan hebben. "Met name vanwege Googles slechte staat van dienst als het om privacy gaat, ben ik bang dat jullie project de weg effent voor iets veel ergers", aldus de senator in een brief aan Cook en Pichai. De techbedrijven hebben aangegeven dat ze gegevens zullen anonimiseren, maar Hawley merkt op dat het eenvoudig is om personen toch te identificeren door gebruik te maken van een andere dataset. Zo beschikken zowel Apple als Google over gps-gegevens, waarmee ze geanonimiseerde data naar echte personen kunnen herleiden.

De senator is ook bang dat door het combineren van gps-gegevens met verzamelde bluetooth-data er een mechanisme voor zeer nauwkeurige surveillance ontstaat. Ook vraagt Hawley zich af of beide techbedrijven de interface niet zullen aanpassen zodra de epidemie voorbij is, om het voor andere doeleinden in te zetten.

In de aankondiging stelden Apple en Google dat de technologie alleen voor de bestrijding van corona zou worden gebruikt, maar dat stelt Hawley niet gerust. "Als het om het houden van beloftes gaat is Googles staat van dienst niet echt geruststellend. Vorig jaar moest een vertegenwoordiger van Google nog onder ede bekennen dat Google nog steeds de locatiegeschiedenis volgt, ook als iemand zijn locatiegeschiedenis uitschakelt", merkt de senator op.

Om de Amerikaanse bevolking gerust te stellen roept Hawley Cook en Pichai op om zich persoonlijk aansprakelijk te stellen als de privacy van gebruikers toch niet wordt beschermd, bijvoorbeeld door advertentiebedrijven toegang tot de technologie te geven. "Verberg jullie niet achter een zakelijk schild, zoals zoveel privacyschenders eerder deden, maar zet jullie eigen geld op de veiligheid van dit project."