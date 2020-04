AP onderzoekt digitale surveillance en videobellen door onderwijsinstellingen

De Autoriteit Persoonsgegevens is een onderzoek gestart naar het gebruik van videobellen door onderwijsinstellingen en het toepassen van digitale surveillance bij online tentamens. Ouders, docenten, leerlingen en studenten maken zich zorgen over persoonsgegevens die worden verzameld bij digitaal thuisonderwijs tijdens de coronacrisis, zo laat de privacytoezichthouder vandaag weten.

Vanwege de coronacrisis volgen veel leerlingen en studenten thuis onderwijs, bijvoorbeeld via beeldbellen. Daarnaast zijn er hogescholen en universiteiten die zogeheten proctoringsoftware inzetten om studenten tijdens online tentamens te monitoren. Dergelijk software heeft toegang tot webcam, microfoon en browser.

"Er is veel informatie te halen uit de beelden die bij beeldbellen en proctoring (digitaal surveilleren) worden verzonden naar onderwijsinstellingen of medestudenten", zo laat de Autoriteit Persoonsgegevens weten. Het gaat dan over de prestaties van de leerlingen of studenten, hoe goed ze zich concentreren, maar ook religieuze uitingen of wat gezinsleden in de achtergrond doen kunnen zichtbaar zijn. "In tegenstelling tot de normale lespraktijk, kunnen deze observaties nu makkelijk worden opgeslagen en verspreid", waarschuwt de toezichthouder.

Bij het gebruik van proctoringsoftware kan er veel en gevoelige informatie worden verzameld en verwerkt. Volgens de Autoriteit Persoonsgegevens moeten onderwijsinstellingen zich dan ook afvragen of al deze gegevens daadwerkelijk noodzakelijk zijn en of er geen minder ingrijpende manier is om examenfraude te bestrijden. De privacytoezichthouder is nu een onderzoek gestart waar het bij onderwijsinstellingen gaat kijken of zij de privacy van hun leerlingen en studenten wel voldoende beschermen. Daarna wordt er gekeken of er vervolgstappen nodig zijn.

Tips

Tevens heeft de Autoriteit Persoonsgegevens zestien tips voor het gebruik van videobellen en proctoringsoftware samengesteld (pdf). Zo moeten onderwijsinstellingen bij het kiezen van een softwareleverancier ervoor zorgen dat die aan de AVG voldoet. Ook moeten organisaties rekening houden met datalekken. "Bedenk dat een datalek of ander incident nooit helemaal uit te sluiten valt, hoe goed u alles ook ingericht heeft. Wees hierop voorbereid. Bespreek met leerlingen en docenten wat er zoal kan misgaan en wat te doen in deze situaties."

Bij het toepassen van proctoringsoftware moeten onderwijsinstellingen zich afvragen of de maatregel echt noodzakelijk is. "Kijk eerst of er een minder ingrijpende methode van examinering mogelijk is. Bijvoorbeeld door leerlingen of studenten een werkstuk of essay te laten inleveren. In veel gevallen is het mogelijk om een oplossing te kiezen die minder inbreuk maakt op de privacy van uw leerlingen of studenten", aldus de tip van de toezichthouder.