De Belgische overheid komt voorlopig niet met een corona-app. In plaats daarvan krijgt handmatig contactonderzoek de voorkeur, zo liet minister Philippe De Backer tegenover het VRT-programma Villa Politica weten. Volgens De Backer is een app niet nodig voor het uitvoeren van contactonderzoek.

Wel stelt de minister dat een app nuttig kan zijn, maar dat uit de praktijk blijkt dat heel weinig mensen een dergelijke app gebruiken. Als voorbeeld wijst De Backer naar Oostenrijk waar maar drie of vier procent van de bevolking een bluetooth contactonderzoekapp heeft geïnstalleerd, ondanks dat hier veel reclame voor werd gemaakt. "Eigenlijk hebben zestig procent van de mensen zo'n app nodig voordat je daar een effect van ziet. Dus hebben we nu gezegd laten we de focus leggen op dat contactonderzoek om echt goed in kaart te brengen hoe het virus zich verspreidt", aldus de minister. die daarbij doelde op handmatig onderzoek.

De Backer voegde eraan toe dat de Belgische overheid wel zal kijken hoe een corona-app kan worden ontwikkeld. "Als nadien blijkt dat we die kunnen gebruiken dan zullen we dat ook doen en wij maken nu al op het federaal niveau een algemeen kader waarin die app kan functioneren." Tijdens een debat in de Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers liet De Backer weten dat het gebruik van een eventuele app vrijwillig zal worden. "We kunnen de mensen niet verplichten hun persoonlijke gegevens door te geven", reageerde de minister op vragen, zo meldt Het Laatste Nieuws.