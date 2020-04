AP: werkgever mag temperatuur werknemers niet zomaar meten

Bij te zien dat de AP zo goed zijn werk doet.



Dit zijn precies de situaties waarvoor de wet bedoeld is en wanneer je een AP nodig hebt die stevig in zijn schoenen staat.



Sowieso is het voor de meeste werkgevers flauwekul. Ook zonder koorts kun je besmettelijk zijn, en vrijwel niemand die koorts heeft gaat aan het werk.



Wat wel zinvol is, is om als werkgever aan je personeel te vragen om thuis te blijven als je je niet goed voelt, hoest of enige ziekteverschijnselen hebt met Corona te maken kunnen hebben.

Dus niet zoals vroeger een paracetamol nemen en met verkoudheid of griep naar het werk gaan. En die vraag mag je gewoon stellen.



Over seizoenarbeiders die gedwongen worden te werken heeft de AP geen zeggenschap.