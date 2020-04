Australische minister meldt 1,9 miljoen downloads van corona-app

De bluetooth corona-app van de Australische overheid is sinds de lancering op zaterdag 1,9 miljoen keer gedownload, zo heeft de Australische minister van Volksgezondheid Greg Hunt een half uur geleden op Twitter laten weten. Het doel is tien miljoen installaties, zo maakte de overheid eerder bekend. De Androidversie telt volgens de Google Play Store meer dan 100.000 downloads. De cijfers van Google worden echter niet real-time bijgewerkt.

De COVIDSafe-app bewaart datum, tijd, afstand en hoe lang het contact was, alsmede de referentiecode van andere app-gebruikers in de buurt. De dagelijkse gegevens worden steeds voor een periode van 21 dagen op het toestel bewaard en daarna automatisch verwijderd. Zo staat er steeds voor 21 dagen aan data op het toestel, waarmee de incubatieperiode van het virus van 14 dagen wordt gedekt, aldus de overheid.

Wanneer een gebruiker met corona besmet is kan hij er zelf voor kiezen om de data op zijn telefoon naar de autoriteiten te uploaden, die de gegevens bij Amazon opslaan. Wanneer de gebruiker zijn data uploadt kunnen de personen met wie hij in contact is geweest door de gezondheidsautoriteiten worden gebeld en geadviseerd. In tegenstelling tot andere corona-apps moeten gebruikers van de Australische app namelijk hun naam, telefoonnummer, postcode en leeftijdsgroep opgeven.

Wanneer gebruikers de COVIDSafe-app van hun toestel verwijderen wordt ook alle lokale data verwijderd. De bij Amazon opgeslagen informatie zal pas na de epidemie worden verwijderd, maar gebruikers kunnen via het indienen van een verwijderformulier hun data eerder laten verwijderen. Volgens de Australische regering moet veertig procent van de bevolking de app installeren om effectief te zijn, wat neerkomt op tien miljoen mensen.

Het was de verwachting dat de 1 miljoen installaties pas na vijf dagen zou worden gehaald, alleen was dit aantal al na vijf uur bereikt. Volgens StatCounter heeft 54 procent van de Australische smartphonegebruikers een iPhone, tegenover een kleine 46 procent met een Androidtoestel. Apple laat alleen niet weten hoe vaak een app is gedownload, in tegenstelling tot Google dat wel het aantal installaties weergeeft.