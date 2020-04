Brave: EU-privacytoezichthouders niet uitgerust om AVG te handhaven

Europese regeringen hebben hun nationale privacytoezichthouders niet uitgerust om de AVG te handhaven waardoor techbedrijven met privacyovertredingen kunnen wegkomen, zo stelt browserontwikkelaar Brave, dat bij de Europese Commissie tegen alle 28 EU-lidstaten een klacht heeft ingediend voor het niet juist implementeren van de AVG.

Brave baseert zich op eigen onderzoek waaruit blijkt dat EU-privacytoezichthouders over onvoldoende technisch personeel en budget beschikken (pdf). Zelfs wanneer privacyovertredingen van grote techbedrijven duidelijk blijken zullen toezichthouders niet ingrijpen omdat ze de kosten van een juridisch proces tegen "big tech" niet kunnen veroorloven, stelt de browserontwikkelaar verder. De problemen worden veroorzaakt omdat overheden hun toezichthouders niet voldoende hebben uitgerust om hun taken uit te voeren, ook al zou dit volgens de AVG wel moeten, stelt Johnny Ryan Chief Policy & Industry Relations Officer van Brave.

Uit het onderzoek van de browserontwikkelaar blijkt dat van de 28 EU-privacytoezichthouders er 23 het met tien of minder technisch specialisten moeten doen om techbedrijven te onderzoeken. Zeven toezichthouders hebben zelfs twee of minder technisch specialisten in dienst. Bij elkaar genomen werken er voor de Europese toezichthouders 305 technisch specialisten of zijn er nog openstaande vacatures. Daarvan zijn er 101 in Duitsland actief. Volgens Brave zijn er bij de Autoriteit Persoonsgegevens vier technisch specialisten in dienst.

De toezichthouders hebben niet alleen een gebrek aan voldoende technische expertise, ook als het om geld gaat trekken ze aan het kortste einde. Veertien van de 28 EU-privacytoezichthouders moeten het doen met een jaarlijks budget van 5 miljoen euro of minder. Facebook had vorig jaar een omzet van meer dan 70 miljard dollar, terwijl Alphabet, het moederbedrijf van Google, de 161 miljard dollar dollar passeerde. Door het gebrek aan geld en expertise kunnen de toezichthouders geen onderzoeken starten naar techbedrijven en hoe die met de data van mensen omgaan, zo laat Ryan weten.

Artikel 52 van de AVG stelt dat elke lidstaat ervoor moet zorgen dat de nationale toezichthouder over voldoende personele, technische en financiële middelen beschikt voor het effectief uitvoeren van taken en uitoefenen van bevoegdheden (pdf). Brave is van mening dat de lidstaten dit niet hebben gedaan en heeft daarom een klacht bij de Europese Commissie ingediend. De browserontwikkelaar vindt dat overheden meer in technisch onderzoekers moeten investeren voor het doen van onderzoek. Daarnaast moeten toezichthouders voldoende budget krijgen om kostbare juridische processen tegen grote techbedrijven te voeren.