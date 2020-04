Politieke partijen kritisch op dronetoezicht gemeente Arnhem

De beslissing van de gemeente Arnhem om politie afgelopen weekend in verschillende parken met een drone te laten surveilleren heeft voor kritiek van politieke partijen gezorgd. De drone werd ingezet om de coronamaatregelen te handhaven en mensen te waarschuwen.

"De drone ondersteunt de politie en handhaving en wordt ingezet op een aantal drukke plekken in de openbare ruimte zoals het Arnhemse Sonsbeekpark en Immerloopark. Juist de plekken die voor handhaving en politie lastig snel te bereiken zijn, vragen veel inzet en daar biedt de drone oplossing om bezoekers te bereiken en te waarschuwen", zo liet de gemeente in de aankondiging weten. De drone, die op grond van de noodverordening werd ingezet, maakte geen opnames van mensen.

D66 Arnhem vond het dronetoezicht 'ongewenst' en een 'bovenmatige ingreep', zo laat de partij aan de De Gelderlander weten. Volgens D66-raadslid Maarten Venhoek had de gemeente ook aan twee kanten van het Sonsbeekpark kunnen gaan staan om mensen te informeren en de toeloop in de gaten te houden. CDA Arnhem noemt de inzet van drones een "zeer vergaande maatregel".

GroenLinks, de grootste Arnhemse raadsfractie, is ook kritisch op het dronetoezicht. "Daar moet je heel voorzichtig mee zijn", zegt fractievoorzitter Mark Coenders tegenover De Gelderlander. "Alleen als er geen andere middelen meer zijn, kun je die inzetten." Een gesprek met een handhaver zou volgens Coenders veel beter werken dan een overvliegende drone. Ook heeft Coenders vragen over het filmen door de drone. "Er wordt wel gezegd dat beelden niet worden opgeslagen, maar op wat voor manier wordt dat geregeld." Burgemeester Marcouch stelt dat de inzet van de drone "noodzakelijk" was om het publiek te waarschuwen.